Cepivo AstraZenece ima novo ime: Vaxzevria

Cepivo britansko-švedske farmacevtske družbe AstraZeneca ima novo ime – Vaxzevria, ki ga je potrdila Ema, poroča Brussel Times. Evropska agencija za zdravila , ki je uporabo cepiva odobrila že konec januarja, je njegovo novo ime registrirala 25. marca, in sicer na zahtevo farmacevtske družbe.»Dodelitev imena novemu farmacevtskemu izdelku je običajen postopek, ki poteka ločeno od odobritve učinkovine,« so na to temo sporočili iz AstraZenece. »Oznaka cepivo AstraZenece proti covidu-19 ni predstavljala imena, zdaj je ime registrirano v skladu s postopki,« so zapisali.Cepivo samo ostaja nespremenjeno, a ima tudi novo embalažo in predvsem nov strokovni opis. V njem izstopa to, da so v seznam stranskih učinkov dodali redke primere tromboze oziroma krvnih strdkov. Registrirano je za uporabo pri osebah, starih vsaj 18 let.Kot je znano, je bila uporaba cepiva zaradi stranskih učinkov v številnih državah zaustavljena, Ema pa ga je kot varnega nazadnje znova odobrila 18. marca. Zaradi skrbi glede morebitnega nastanka krvnih strdkov po cepljenju s tem cepivom je bila med številnimi državami, ki so začasno zaustavile njegovo uporabo, tudi Slovenija.