Cepivo proti HPV zmanjšuje možnost raka za 87 odstotkov

Po poročanju BBC cepivo proti humanemu papiloma virusu (HPV) zmanjšuje število primerov raka materničnega vratu za skoraj devetdeset odstotkov.

Podatke so razkrili pri organizaciji Cancer Research UK in jih označili za »zgodovinske«. Skoraj vse vrste raka materničnega vratu namreč povzročajo virusi, zato strokovnjaki upajo, da bi cepljenje lahko odpravilo to bolezen.

Raziskovalci so zraven dejali, da ta uspešnost pomeni, da bodo cepljeni morda potrebovali manj testov brisa materničnega vratu.

Cepljenje so v Angliji uvedli leta 2008, zdaj so prvi cepljeni že odrasli, stari okoli 20 let, s študijo pa so pokazali zmanjšanje tako predrakastih izrastkov kot 87-odstotno zmanjšanje raka materničnega vratu. Skupno ocenjujejo, da je program HPV preprečil približno 450 rakov in 17.200 predrakavih bolezni.