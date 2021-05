Cepljeni Američani so lahko končno brez mask na svežem zraku

Štirinajstletni Hamilton Bermudez se je cepil v Los Angelesu. Foto Frederic J. Brown/Afp

Prva dama Jill Biden se brez maske počuti kot gola. Foto Pool Reuters

Ameriški center za nadzor nad boleznimi CDC precepljenim državljanom ne priporoča več mask za vse aktivnosti na svežem zraku in zunaj so jih že sneli nekateri najvišji politiki. Za predsednikaje to velik dan, pa čeprav je tudi opozoril, da novo pravilo velja le za tiste, ki so prejeli oba odmerka cepiva. Vse Američane je spet pozval k cepljenju, saj »vsi vemo, kako težaven je virus!«Skoraj sedemdeset odstotkov Američanov je že prejelo vsaj en odmerek, skoraj polovica oba in strokovnjaki upajo, da bodo kmalu vendarle dosegli čredno imunost. Pri covidu-19 si tega sicer nihče ne upa napovedovati z gotovostjo, a se je številko smrtnih žrtev že močno zmanjšalo ter doseglo raven z lanskega aprila, ko se je pandemija šele dobro začenjala.Biden je Američane pohvalil in poudaril, da so si zaslužili pravico do pogleda na smehljaj drugih, nekateri od njih ša se spet jezijo na zdravstvene oblasti. Pri CDC so še nedavno trdili, da je prenos virusa na prostem nekaj manj kot deset odstoten, pa čeprav v resnici ni niti enoodstoten, nekateri so bili tudi nezadovoljni, ker so že dolgo cepljeni politiki kot Biden in zdravstveni strokovnjak dr.tudi zunaj še naprej nosili maske. Prva dama, ki je četrtek preživela z igralko Jennifer Garner, jo je sicer zdaj odložila, a je priznala, da se brez nje počuti kot gola.Ameriške zdravstvene oblasti zdaj Pfizerjevo cepivo dovoljujejo tudi mladim med dvanajstim in petnajstim letom, kar pomeni, da bodo svoje življenje dobili nazaj otroci in mladi, ki so zaradi prisilne karantene morda še bolj trpeli od drugih. Mnogi konservativci še naprej obsojajo tudi pripravljenost zveznih oblasti in nekaterih demokratskih guvernerjev na dolgotrajne karantene, ki so po njihovem prepričanju hudo prizadele prebivalstvo, ne da bi se te zvezne države v številu obolenj in smrti zelo razlikovale od bolj odprtih.