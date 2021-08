Cepljeni v Nemčiji varni pred novim zapiranjem

V nadaljevanju preberite:

Nemci, ki so se ali se še bodo cepili, se lahko veselijo brezskrbne jeseni. Vsaj tako obljublja minister za zdravje Jens Spahn . Cepljeni (in prebolevniki ) bodo namreč lahko od 23. avgusta dalje brez omejitev vstopali v vse zaprte prostore, medtem ko se bodo morali necepljeni testirati. Testiranje bo hkrati od sredine oktobra plačljivo. Ali je to že napoved, da Nemčija javnega življenja ne bo več zapirala, ne glede na število okužb, ostaja nejasno.