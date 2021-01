Cepljenje bo eksponentno naraslo

V nadaljevanju preberite:

Države, ki so najhitreje začele z množičnim cepljenjem, načrtujejo, da bodo v prihodnjih mesecih znaten del svojega prebivalstva zaščitile pred novim koronavirusom, in tako morda že pred začetkom poletja izpolnile ključni pogoj za vrnitev nazaj v normalnost. Ali bodo tiste, ki trenutno vodijo po deležu cepljenega prebivalstva, na koncu tudi dejansko prve prestopile ciljno črto, je iz podatkov, ki so na voljo, za zdaj sicer težko napovedati.