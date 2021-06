Češka vlada v parlamentu po več kot 11 urah razprave prestala nezaupnico

Češki parlament v četrtek ponoči po več kot 11 urah razprave ni izglasoval nezaupnice češki manjšinski vladi pod vodstvom Andreja Babiša. Za nezaupnico je glasovalo 89 poslancev. Češki komunisti zahteve preostalih petih opozicijskih strank za nezaupnico Babišu niso podprli. Glasovanje je bilo le nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami.



Glasovanje o nezaupnici češki vladi so zahtevale opozicijske stranke zaradi načina, kako se je češka vlada spopadla z epidemijo covida-19 ter zaradi preiskave Babiša zaradi konflikta interesov.



Za izglasovano nezaupnico češki vladi je bila potrebna podpora 101 glasu v 200-članskem češkem parlamentu. Češki komunisti, ki imajo v parlamentu 19 poslancev, so sejo zapustili še pred glasovanjem, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



Češki komunisti so vse do aprila letos podpirali Babiševo manjšinsko vlado, a so ji nato podporo odrekli zaradi odgovora na vohunsko afero z Rusijo, v kateri sta obe državi medsebojno izgnali več diplomatov z veleposlaništev v Pragi in Moskvi.



Babiš je med razpravo poudaril, da ni šel v politiko, da bi se ukvarjal s poslom. Svojo manjšinsko vlado je označil za uspešno.



Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah Babišev Ano zaostaja za liberalno koalicijo Piratske stranke in Stranke županov, sledi desnosredinska koalicija Spolu. Obe koaliciji bi lahko glede na javnomnenjske raziskave na volitvah oktobra osvojili tesno večino v parlamentu, kar zadostuje za sestavo nove češke vlade, na spletni strani poroča Reuters.

