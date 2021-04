Chloe med dvojimi izgubljenimi sanjami

V prispevku preberite:

Nekaj novega smo dobili v noči, v kateri smo spremljali 93. podeljevanje zlatih kipcev čarovnikom velikega platna. Ne, nimam v mislih tega, da je Chloe Zhao postala prva ženska, ki ni belka, in druga ženska nasploh, ki je bila kdaj v zgodovini oskarjev nagrajena za najboljšo režijo. V mislih imam bele usnjene športne copate, s katerimi je stopila na rdečo preprogo in dala z površno zavezanimi vezalkami vedeti, da smo končno zakorakali v nove čase.



Tudi to ni bilo nič novega, da je za najboljšo žensko vlogo dobila oskarja Francis McDormand, na koncu koncev je to že njen tretji zlati kipec. A še nikoli do zdaj nismo na slovesnosti podeljevanja nagrad Akademije slišali, da bi nekdo po volčje zavijal, kot je to storila ona z glavo, dvignjeno proti mesecu. S tem je pozdravila Michaela Wolfa (Volka) Snyderja, tonskega mojstra nagrajenega filma, ki je marca letos naredil samomor.