Človek ima nekako rad naboje

V nadaljevanju preberite:

»Pozdrav od skupnosti koronavirus! Upam, da ste dobro? Če ste še živi – in če to berete, najbrž ste –, domnevam, da ste dobro. V tem primeru vam čestitam! Kajti sodite v elitni klub človeštva – klub tistih, ki so preživeli leto 2021.«

Tako se začne pismo omikrona človeški vrsti, kar je, seveda, satira izpod peresa G. Sampatha, urednika indijskega časopisa The Hindu, ki je bilo objavljeno v začetku leta. Zazdelo se mi je, da je ta satira znova aktualna, potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ta teden opozorila, da je Evropa v epicentru novega vala pandemije in da so v Grčiji v zadnjih sedmih dneh zabeležili 110.185 novih primerov okužbe. V Franciji je bilo v istem času okuženih 823.226, v Nemčiji pa 564.809 ljudi.