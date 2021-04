Coca-Cola in bejzbolska liga v boju za Bidnovo Ameriko

V nadaljevanju preberite:

Neuradna državljanska vojna med ameriško levico in desnico se seli v gospodarstvo in šport. Ker republikanske oblasti zvezne države Georgie zaostrujejo pogoje za prihodnje volitve, bejzbolska liga MLB iz Atlante umika letošnjo tekmo All-Star, podjetjem – od Coca-Cole do Delte Airways, ki so se pridružila demokratskim obsodbam nove zakonodaje – pa grozi konservativni bojkot.