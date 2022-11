COP27: ohranjanje podnebnega statusa quo

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih urah 27. podnebnega vrha (COP27) v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk ob Rdečem morju so delegati – vse skupaj jih je bilo v slabih dveh tednih kar 35.000 – še vedno pilili zaključno besedilo vrha. A če kaj, potem je bilo že najkasneje v četrtek zvečer, ko je prva verzija zaključnega besedila (20 strani) prišla v javnost, jasno, da ta dokument ne bo prinesel velikega preobrata; tako ekstremno in eksistencialno pogojene prekretnice. Cilj tako še vedno ostaja – čeprav klimatologi drug za drugim ponavljajo, da je to tako rekoč utopija – omejitev rasti temperatur na 1,5 stopinj Celzija do konca 21. stoletja.

Za zdaj se zdi, zaključno besedilo bodo v Egiptu urejali tudi čez vikend, da bo edini omembe vreden napredek letošnjega COP-a, da se je delegacija Evropske unije odločila podpreti ustanovitev sklada za kritje izgub ranljiv držav, ki so povezane s posledicami podnebnih sprememb. To je bilo za glavnino delegacij veliko presenečenje, saj se je o takšnem skladu govorilo že več let, bogatejše države – vključujoč EU – pa ga niso in niso želele ustanoviti.