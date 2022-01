Covid-19 bi spremljali kot gripo

Namesto univerzalnega sledenja covidu-19, obveščanja o vsakem potrjenem primeru okužbe in množičnega testiranja bi nov sistem temeljil na mreži strateško izbranih bolnišnic in ambulant po državi, ki bodo spremljale okužbe in ustvarile statistično reprezentativen vzorec razširjenosti bolezni, so smernice razgrnili v El País​u. Pilotno fazo načrta naj bi že preizkušali v petih španskih avtonomnih skupnostih in več bolnišnicah, v naslednjih tednih pa naj bi predstavniki državnih in regionalnih zdravstvenih oblasti določili, kako bi lahko sistem začel veljati in kdaj. Kakor je brati v osrednjem španskem časniku, tega ni pričakovati pred koncem trenutnega šestega vala epidemije, je pa Sánchez v intervjuju za radijsko postajo Cadeno Ser dejal, da poskuša Španija razpravo o novem protokolu odpreti na evropski ravni in da je ministrica za zdravje Carolina Darias temo že nakazala z nekaterimi evropskimi pendanti.

Namesto univerzalnega sledenja covidu-19, obveščanja o vsakem potrjenem primeru okužbe in množičnega testiranja bi nov sistem temeljil na mreži strateško izbranih bolnišnic in ambulant po državi, ki bodo spremljale okužbe in ustvarile statistično reprezentativen vzorec razširjenosti bolezni, so smernice razgrnili v El País​u. Pilotno fazo načrta naj bi že preizkušali v petih španskih avtonomnih skupnostih in več bolnišnicah, v naslednjih tednih pa naj bi predstavniki državnih in regionalnih zdravstvenih oblasti določili, kako bi lahko sistem začel veljati in kdaj. Kakor je brati v osrednjem španskem časniku, tega ni pričakovati pred koncem trenutnega šestega vala epidemije, je pa Sánchez v intervjuju za radijsko postajo Cadeno Ser dejal, da poskuša Španija razpravo o novem protokolu odpreti na evropski ravni in da je ministrica za zdravje Carolina Darias temo že nakazala z nekaterimi evropskimi pendanti.

Socialist Pedro Sánchez je napovedal, da bo njegova vlada poskušala omejiti maloprodajne cene antigenskih testov, ki jih je zlasti med prazniki močno primanjkovalo. Foto Javier Barbancho/Reuters

Precepljenost, mutacije in finance

Postopen prehod na vzorčni sistem sledenja covidu-19 omogočajo visoka precepljenost in mutacije virusa, zaradi česar sta se zmanjšala delež hujših potekov bolezni in število smrti. Pri nizanju vzrokov za predrugačenje protokola so španski mediji izpostavili tudi finančni vidik, saj naj ne bi bilo vzdržno, da bi države dolgoročno namenjale toliko sredstev za odkrivanje okužb z virusom, s katerim se bomo morali naučiti sobivati.

In vendar spremembe spremljanja bolezni in primerjanje z običajno gripo, ki je od izbruha pandemije škodljivo in zmotno prispevala k minimiziranju resnosti covida-19, ne pomenijo, da je zdravstvene krize konec. Tako kot drugi deli stare celine se tudi Španija, kjer je virusu podleglo več kot 90.000 bolnikov, v zadnjem času spoprijema z rekordnim številom infekcij in širjenjem izredno nalezljive različice omikron.

Štirinajstdnevna pojavnost okužb se je v ponedeljek povzpela na rekordnih 2989 primerov na 100.000 prebivalcev, divjanje virusa se kaže tudi v večjem pritisku na primarno raven in bolnišnice. Delež intenzivnih postelj, ki jih zasedajo covidni bolniki, se je v enem mesecu z osmih povzpel na 23,6 odstotka, kar je še vedno občutno manj kot konec januarja lani, čeprav je bila takrat pojavnost okužb precej nižja. Ob drugačni naravi virusa je to po besedah stroke mogoče pripisati predvsem eni od najuspešnejših kampanj imunizacije v Evropi; v 47-milijonski državi je precepljenih 80,4 odstotka prebivalcev, tretjina s poživitvenim odmerkom.