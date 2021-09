Covid za Američane bolj usoden kot španska gripa

08.00 Pandemija covida-19 je zahtevala življenja več kot 675.000 Američanov



Pandemija covida-19 je glede na zadnje podatke zahtevala življenja več kot 675.000 Američanov, kar je več, kot jih je umrlo v pandemiji španske gripe leta 1918 in 1919, ki je po vsem svetu zahtevala 50 milijonov žrtev. Koronavirus je doslej po svetu povzročil skoraj 4,7 milijona smrti.



Glede na podatke Univerze Johnsa Hopkinsa je zaradi covida-19 do danes umrlo že nekaj več kot 676.000 ljudi, število žrtev španske gripe pa je ocenjeno na okrog 675.000. ZDA so imele leta 1918 sicer le tretjino današnjega števila prebivalcev, je pa bil v desetletjih po španski gripi dosežen velik napredek na področju zdravstva in znanosti.



Skupno je po svetu za covidom umrlo okoli 4,7 milijona ljudi, kar je bistveno manj od 50 milijonov žrtev španske gripe. A število umrlih v ZDA predstavlja kar 14 odstotkov vseh smrtnih žrtev, čeprav država sicer šteje pet odstotkov svetovnega prebivalstva.

V ZDA trenutno na dan zaradi novega koronavirusa povprečno umre skoraj 2000 ljudi, kar je največ od marca. Univerza Washington napoveduje, da lahko do 1. januarja umre še 100.000 Američanov. Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da je edini način za zmago nad novim koronavirusom utrditev imunskih sistemov, kar je najlažje in najbolj varno doseči s cepljenjem.

