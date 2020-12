CPJ: Zaradi svojega dela umrlo dvakrat več novinarjev kot lani

Nekaznovanost storilcev ostaja pereč problem Mehike. FOTO: Julio Cesar Aguilar/AFP

Po podatkih organizacije Odbor za zaščitno novinarjev (Committee to Protect Journalists – CPJ) je bila v letošnjem letu Mehika za novinarje najbolj smrtonosna država. V državi je bilo letos ubitih pet novinarjev (eden med poročanjem s kraja zločina), CPJ pa preiskuje še štiri smrti novinarjev. Od leta 2000 je v Mehiki umrlo najmanj 120 novinarjev, navaja britanski Guardian.Po ugotovitvah CPJ je bilo v svetovnem merilu od januarja do sredine decembra 2020 ubitih najmanj 30 novinarjev, pri čemer je smrt 21 nedvomno povezana z njihovim delom, kar je dvakrat več kot lani. Ali je bilo novinarsko delo vzrok za nasilno smrt, CPJ preiskuje v še 15 primerih.Mehika se je na vrh seznama držav, kjer je bilo največ smrti novinarjev, uvrstila prvič, odkar CPJ vodi statistiko, piše Guardian. Opravljati novinarsko delo v Mehiki je bilo letos, ko je v medijih dominirala epidemija, nevarnejše kot v državah, kjer divja vojna, kot je Sirija. Med poročanjem iz province Idlib na severu Sirije so, denimo, izgubili življenje trije novinarji, ugotavlja CPJ. Poleg Mehike po številu umorov novinarjev zaradi njihovega dela prednjačijo še Afganistan in Filipini.Tudi na področju smrti novinarjev ni nič drugače kot pri drugih nasilnih smrtih v Mehiki – večina storilcev ostane nekaznovanih, besede predstavnika CPJ povzema britanski časopis. Stanje na področju organiziranega kriminala in nasilnih smrti v Mehiki ostaja skrb vzbujajoče tudi po letu 2018, ko je vodenje Mehike prevzel predsednik. Ne le da levi populistični politik pogosto kritizira neodvisne novinarje in aktiviste, njegova vlada je prav tako oslabila sistem varovanja ogroženih novinarjev in zmanjšala sredstva, namenjena preiskavam, piše Guardian. Letos sta tako umrla dva novinarja, ki sta bila po grožnjah s smrtjo zaradi svojega dela vključena v shemo varovanja.