Črna gora ne bo izpustila priložnosti za širitev

V nadaljevanju preberite:

Odobritev začetka širitvenih pogajanj Bosni in Hercegovini je odpravila morebitne dvome o iskreni volji EU za širitev na Balkan. V Črni gori kot najnaprednejši balkanski kandidatki za članstvo v EU so po besedah zunanjega ministra Filipa Ivanovića prepričani, da je vsak napredek držav v regiji na evropski poti dobra novica za vse druge.

Kot je poudaril, je Črnogorce zelo razveselila odločitev EU, da k pogajanem povabi Bosno in Hercegovino. Za Zahodni Balkan je evropska integracija zagotovilo trajne stabilnosti, napredka in razvoja, pomeni nadaljnjo demokratizacijo ter sprejemanje standardov in okvirov, ki izboljšujejo kakovost življenja in odpirajo razvojne možnosti za vse družbene kategorije. Zato ni alternative temu procesu.