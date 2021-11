Črnogorcev nič ne more premakniti z evropske poti

V nadaljevanju preberite:

Črnogorski parlament se je epidemiji prilagodil že pred časom, poslanci so spremenili poslovnik in omogočili okuženim kolegom spremljanje razprave po spletu in glasovanje na daljavo. Poslancem v Državnem zboru Slovenije to še vedno ni omogočeno. Predsednik črnogorske skupščine Aleksa Bečić, ki je včeraj začel tridnevni obisk Slovenije, je najmlajši predsednik parlamenta v Evropi in ne skriva samozavesti glede evropske prihodnosti svoje države.