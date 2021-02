Dan spomina je bil malo manj sovražen

V nadaljevanju preberite:

V mali dvorani rimske poslanske zbornice in ne na predsedniškem Kvirinalu so letos zaradi virusa ob okrnjeni udeležbi pripravili osrednjo proslavo italijanskega državnega praznika. O spominu na fojbe in izgon Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije sta govorila predsednika obeh domov parlamenta, navzoč je bil tudi predsednik republike Sergio Mattarella, ki je svoje sporočilo, bolj umirjeno od prejšnjih, objavil že prej.