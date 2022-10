Deindustrializacija je vse pogostejša beseda

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji se širijo opozorila in bojazni pred deindustrializacijo. Vse več podjetij v panogah, ki so energetsko intenzivnejše, se namreč sooča s tako visokimi stroški energentov, da ti postavljajo pod vprašaj dolgoročno rentabilnost poslovanja v Nemčiji. Če bodo cene energentov dolgoročno ostale tako visoke, kot so trenutno, je pričakovati umikanje proizvodnje v konkurenčnejše države.