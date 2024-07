Delež poslank navzdol, več kot polovica novincev

Zadnjih 45 let se je delež poslank v evropskem parlamentu od sklica do sklica povečeval, v aktualnem petletnem obdobju pa se je razmerje med spoloma v primerjavi z minulim petletnim obdobjem ponovno izraziteje pomaknilo v prid moškim. Po podatkih raziskovalne platforme EUmatrix je delež žensk v edini neposredno voljeni instituciji Evropske unije padel na 38,75 odstotka.

»Prvič po volitvah v evropski parlament leta 1979 se je delež žensk zmanjšal v primerjavi s prejšnjim mandatom,« je za Euronews dejal Doru Frantescu, ustanovitelj in izvršni direktor EUmatrixa. »Ne gre za veliko znižanje, le za en odstotek. A vseeno je prvič, da ni trenda rasti pri bolj uravnoteženi spolni zastopanosti.«

Med skupinami v parlamentu je razmerje med poslankami in poslanci najbolj enakopravno pri Zelenih, ki jih predstavlja 50,9 odstotka žensk. Na drugi strani kot najbolj moško zastopana skupina izstopajo Evropski konservativci in reformisti (ECR), v kateri je poslank le za dobro petino.

Najmlajša Avstrijka, najstarejši Italijan

V novem sklicu je nekoliko več kot polovica predstavnikov ljudstva novincev, skoraj dve tretjini (61,5 odstotka) od 720 poslancev, kolikor jih ima po novem parlament, pa jih prihaja iz strank, ki niso v vladi. To bi po Frantescujevem mnenju lahko vplivalo na medinstitucionalne odnose, saj »ti poslanci nimajo interesa podpirati tega, kar njihova vlada zagovarja na ravni evropskega sveta«.

Iz podatkovne analize EUmatrix, ki jo je povzel Euronews, je razvidno še, da se je povprečna starost v parlamentu nekoliko zvišala, in sicer z 49,5 leta na 50 let, pri čemer je približno petina poslancev mlajših od 40 let in prav tako petina starejših od 60 let. Najmlajša je 23-letna avstrijska podnebna aktivistka Lena Schilling, najstarejši pa nekdanji župan italijanskega Palerma Leoluca Orlando, ki bo avgusta dopolnil 77 let. Oba sta člana Zelenih.

»Mlajši se večinoma odločajo za stranke, ki so bile ustanovljene pred kratkim, kot so Zeleni in nekatere nove levičarske stranke, medtem ko imajo bolj tradicionalne stranke nekoliko višjo povprečno starost,« je komentiral Doru Frantescu.