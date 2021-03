Demokracija ob čaju z mlekom

V nadaljevanju preberite:

Ko so se ob koncu prejšnjega meseca na ulicah Ranguna v rokah demonstrantov pojavili transparenti, na katerih je pisalo »Zveza čaja z mlekom« ali »Naj čaj z mlekom konča diktaturo«, to ni bilo nič nenavadnega za tiste, ki spremljajo dogajanje v jugovzhodni Aziji. Prav takšni transparenti so se pojavili tudi v tajskem glavnem mestu Bangkok, na družbenih omrežjih v Hongkongu in v tajvanski prestolnici Tajpej. V vseh teh mestih namreč mladino povezujeta dve stvari: priljubljeni napitek iz črnega čaja in mleka ter zagovarjanje demokracije kot edine poti, po kateri se morajo njihove države napotiti v prihodnost.