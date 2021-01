Trumpovi podporniki divjajo v kongresu, odmevajo streli

Prvi napad na kongres po 1812

Pence zavrnil ustavni spor

Republikanski podpredsednik Mike Pence je bil štiri leta lojalen predsedniku Trumpu, zdaj pa bo morda zapečatil njegovo usodo. Foto Pool Reuters

Washington -ne priznava poraza na volitvah in skuša s svojim podporniki spremeniti odločitev kongresa, da bi za ameriškega predsednika potrdili zmagovalca volitevNekaj Trumpovih protestnikov je vdrlo v kongres, več kot očitno gre za skrajne desničarje, policija pa jih skuša razgnati s solzivcem. Policisti ne obvladujejo razmer, na posnetkih pa lahko vidimo, kako se protestniki prosto sprehajajo po kongresu. Eden od protestnikov je prišel celo do glavnega odra in pričel kričati, da je zmagal Trump.Ameriški mediji sicer poročajo, da so se kongresniki umaknili na varno, večinoma so se zatekli v svoje pisarne. Donald Trump je nato prek twitterja pozval svoje privržence, naj ne bodo nasilni.Gre za prvi napad na ameriški kongres po letu 1812, ko so ga zažgale britanske sile. Washington je kasneje doživel številne velike proteste, vendar so Trumpovi podporniki prišli v zgodovino kot prvi, ki jim je uspelo vdreti v poslopje. Kongresna palača je trenutno obkoljena z vseh strani, kongresniki pa čakajo na policijske okrepitve, da lahko nadaljujejo z delom.Na socialnih omrežjih so se oglasili tudi številni temnopolti, kako jih policija brezsramno s strelnim orožjem preganja na ulicah, desničarski skrajneži pa lahko prosto divjajo po kongresu. Tako je twitterju spregovoril tudi nekdanji košarkar Dwyane Wade.Pred napadom je kongres začel formalno sejo za potrditev izida glasovanja elektorjev 14. decembra, ki so prisodili zanesljivo zmago Bidnu nad Trumpom s 306 proti 232. Biden je dobil tudi skoraj osem milijonov glasov volivcev več od Trumpa.Ameriški podpredsednikv vlogi predsedujočega posebnega zasedanja kongresa za potrditev predsedniških volitev ne verjame v svojo pristojnost odločanja o tem, kateri elektorski glasovi so lahko šteti in kateri ne.Predstavniki in senatorji so razpravljali šele o glasovih Arizone, tretje zvezne države po abecednem redu, s Penceovo zavrnitvijo ustavnega spora pa se nakazuje skoraj popolni demokratski prevzem izvršne in zakonodajne oblasti ZDA.Poleg pričakovane potrditveza novega predsednika ZDA so na novembrskih volitvah obdržali nadzor nad predstavniškim domom kongresa, drugi krog senatorskih volitev v Georgii pa jim, kot kaže, daje tudi izenačenje glasov v senatu. Demokratska podpredsednicabo lahko pri najpomembnejših vprašanjih odigrala vlogo jezička na tehtnici. Republikanski senatorje kolege opomnil na vero skoraj polovice volivcev, da predsedniške volitve niso bile pravične in pozval k preverjanju volilnih glasov v najbolj spornih zveznih državah, pensilvanski republikanski senatoro ustavnih pooblastilih parlamentov zveznih držav in ne zveznega kongresa za odločanje o elektorskih glasovih.Še vedno republikanski predsednikje na drugi strani washingtonskega parka National Mall soglašal s takšnimi stališči, pa čeprav jih niso delili tako pomembni republikanski prvaki kot voditelj senatne večine. »Danes ni konec, ampak šele začetek!« je Trump pred Belo hišo govoril deset tisočem svojih privržencev. »Nikoli ne bomo priznali poraza.« Nekateri jezni republikanski volivci so med vpitjem »Hočemo Trumpa!« vstopili v poslopje ameriškega kongresa.(nadaljevanje sledi)