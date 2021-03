Devetindevetdesetletnik v kraljevem mehurčku

V nadaljevanju preberite:

Princ Filip se je po uspešni karieri v mornarici leta 1952 osredotočil na podporo svoji soprogi, kraljici Elizabeti II. Foto: Reuters



Dvojna okrogla obletnica

Na Otoku je kmalu pričakovati Harryjev obisk. To bi se lahko zgodilo ob 100. rojstnem dnevu Harryjevega dedka, princa Filipa, 10. junija, ali pa 1. julija, ob 60. obletnici rojstva njegove matere princese Diane. Foto: Saeed Khan/AFP

Čeprav bo 2021 torej veliko leto za princa, so britanski mediji že večkrat poročali, da rojstnodnevnim praznovanjem ni naklonjen. Sam je v intervjuju leta 2000, ko je beseda nanesla na kraljičin 100. rojstni dan, dejal: »Ne predstavljam si nič hujšega. Nekateri deli z mene že odpadajo.« A šele desetletje zatem je bil večkrat v bolnišnici.Ko se je kraljeva družina leta 2011 pripravljala na praznovanje božiča, so ga zaradi bolečin v prsih s helikopterjem odpeljali iz Sandringhama v Cambridgeshire, kjer je prestal minimalen poseg vstavitve žilne opornice. Leto zatem je zaradi okužbe sečil in zdravljenja v bolnišnici zamudil koncert ob diamantnem jubileju kraljevanja soproge, leta 2018 so mu operirali kolk. Najdaljšo, 28 dni dolgo hospitalizacijo je prestal šele v zadnjem mesecu, torej pri več kot 99 letih. Čeprav so tudi tokrat napovedovali, da bo trajala le nekaj dni – kot nazadnje zaradi predhodnih (neimenovanih) težav predlanski božič –, so mu 3. marca v znanem centru za bolezni srca in ožilja v Bolnišnici sv. Bartolomeja v londonskem Cityju opravili poseg na srcu. Medtem ko je bil vojvoda v bolnišnici, se je kraljica, ki bo čez mesec dni dopolnila 95 let, udeležila mnogih virtualnih srečanj in po telefonu opravljala svojo vsakotedensko avdienco s premieromPrinc Filip, ki se je po uspešni karieri v mornarici leta 1952 osredotočil na podporo ženi, kraljici Elizabeti II., in je leta 2009 po letih v tej vlogi presegel prejšnjo rekorderko, ženo kralja, ki je vladal v 18. stoletju in začetku 19. stoletja, se je uradno upokojil šele leta 2017. Kot pokrovitelj, predsednik ali član ostaja povezan z več kot 750 organizacijami, po svetu pa je najbolj poznan po programu in priznanju vojvode Edinburškega, v katerega se je pred 24 leti vključila tudi Slovenija (Mepi).Po objavi intervjujaz vojvodo in vojvodinjo Susseškima, ki si ga je ogledalo več deset milijonov ljudi, vsak dan prinese kakšno novo nadaljevanje. Med zadnjimi se je oglasila Meghanina prijateljica, ameriška televizijska voditeljica, ki je med drugim povedala, da je bil par odločen umakniti intervju, če bi princ Filip, ki je bil tedaj v bolnišnici, umrl. Vojvoda je od minulega četrtka spet v kraljevem mehurčku na gradu Windsor, kjer s kraljico in omejenim številom osebja preživlja pandemijo.Gayle King je potrdila tudi, da je princgovoril z bratom in očetom, princemain, a da pogovori »niso bili produktivni«, da pa je par kljub temu »zadovoljen«, da so znova vzpostavili stike. »Mislim, da sta še vedno vznemirjena, ker v palači vztrajajo, da bodo očitke proučili zasebno. Prepričana sta, da so neresničnosti, ki prihajajo na dan, zažaljive, sicer pa še nihče iz kraljeve družine sploh ni govoril z njo,« so Gaylovo povzeli pri BBC in dodali, da na dvoru tega niso komentirali. Ne glede na dogajanje v zadnjem letu in zlasti zadnjih dveh tednih je kraljeva poročevalka Patricia Treble prepričana, da je na Otoku kmalu pričakovati Harryjev obisk. Kot je izjavila za CTV News, bi to lahko bilo ob 100. rojstnem dnevu Harryjevega dedka, princa Filipa, 10. junija, ali pa 1. julija, ob 60. obletnici rojstva njegove matere princese, ko bodo v vrtu Kensingtonske palače odkrili kip v njen spomin. Z Williamom sta ga naročila že leta 2017.