»Diktatorji ne gredo na dopust!« je Američane in Evropejce februarja na varnostni konferenci v Münchnu opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. S tem jim je seveda hotel povedati, da nimajo časa razmišljati, ali naj njegovi državi odobrijo nov sveženj pomoči, kajti Vladimir Putin na njihovo odločitev ne bo čakal na smučišču ali na plaži. On bo streljal, bombardiral, raketiral in osvajal, kot da ne obstaja jutrišnji dan.

In bolj ko se nadaljuje dolgo vroče poletje, pogosteje se sprašujem, ali diktatorji vendarle gredo na dopust. So dovolj pogumni, da zapustijo svoje politične in ideološke trdnjave in se umaknejo v prijetno senco, nekje daleč stran od domačih kriz, geopolitičnih viharjev in te zgodovinske vročine, ki gotovo vpliva tudi nanje.