Odstopil direktor Twitterja, ki je objavil prvi twit

Soustanovitelj in glavni izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey je danes odstopil. Na Dorseya, ki je bil direktor Twitterja in digitalnega plačilnega podjetja Square, naj bi protiskali Twitterjevi delničarji in milijarder Paul Singer, naj odstopi iz ene izmed funkcij.

Za glavnega izvršnega firektorja je bil imenovan Parag Agrawal, indijsko-ameriški tehnološki izvršni direktor in trenutni direktor tehnologije za Twitter.

Novice o Dorseyevem skorajšmnjem odstopu Twitter še ni komentiral, so pa nemudoma po njej Twitterjeve delnice že narasle za enajst odstotkov.

Investitiorje je motil Dorseyev način dela, jezo pa je požela tudi njegova odločitev, da se nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu prepove uporabo Twitterja.

Dorsey, 45-letni mikrobiolog, je sicer človek, ki je leta 2006 objavil prvi twit. Zaradi delnic v podjetju Dorseyevo premoženje ocenjujejo na 12 milijard dolarjev.