Diskretna dobava v bombastični embalaži

Ko so v petek pozno zvečer nad Turčijo opazili jato vojaških transportnih letal kitajskega bojnega letalstva, so vojaški strokovnjaki s posebnim zanimanjem spremljali, kam leti šest velikih letal Y-20. V soboto zjutraj so pristala na mednarodnem letališču Nikola Tesla v Beogradu. Čeprav se na veliko ugiba o tem, kaj so pripeljala v Srbijo, obrambno ministrstvo za zdaj molči.

Predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo ta teden javnosti predstavili »najnovejši ponos« srbske vojske, kitajski mediji pa so dali vedeti, da gre za protiletalske obrambne sisteme HQ-22, ki jih je srbsko vodstvo od Kitajske naročilo leta 2019. Sistem je podoben ameriškim »patriotom« pa tudi ruskemu sistemu zemlja-zrak S-300, le da ima od obeh nekoliko krajši doseg, je pa tudi občutno cenejši od ruskih raket, kaj šele od ameriških.