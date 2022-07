Do korupcije smo bolj kritični od evropskega povprečja

V nadaljevanju preberite:

Po mnenju vprašanih so najbolj korumpirane institucije v Evropski uniji politične stranke. »Ali menite, da je jemanje in dajanje podkupnin ter zloraba moči za zasebne koristi razširjena?« se glasi vprašanje, sodelujoči v anketi pa nato povedo, kaj si mislijo o političnih strankah, politikih, uradnikih, policiji ... Na drugem mestu so politiki na nacionalni in lokalni ravni, sledijo uradniki, ki izvajajo javne razpise in izdajajo gradbena dovoljenja. Slovenski odgovori so do politikov, političnih strank ter uradnikov, ki upravljajo javne razpise, bolj kritični od evropskega povprečja. Slovenski anketiranci so v primerjavi z evropskim povprečjem bolj kritični tudi do zdravstvenega sistema.