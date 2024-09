Dobri občutki kljub utrujenosti ob številnih krizah

V nadaljevanju preberite:

»Ne glede na to, koliko se pripravljaš na predsedovanje, se ti odpre nov svet,« je prvi teden predsedovanja varnostnemu svetu OZN opisal veleposlanik Samuel Žbogar. Javnost vidi le, kar se dogaja javno v dvorani Palače narodov ob newyorški Vzhodni reki, ogromno dogajanja pa je očem nevidnega, je poudaril, ogromno je usklajevanja in prepričevanja, da zadeve stečejo normalno. »Razen tega, da smo utrujeni, so občutki izjemni, zelo dobri,« je izjavil v telefonskem pogovoru iz New Yorka.