Dodik s kolegi prezir do BiH kazal še v vojašnici

Predsednik manjše entitete Bosne in Hercegovine ter ubežnik pred BiH pravosodjem Milorad Dodik, premier Republike Srbske Radovan Višković in predsednik parlamenta te entitete Nenad Stevandić so obiskali banjaluško vojašnico Kozara, čeprav jim je obrambni minister BiH Zukan Helez izrecno prepovedal vstop v ta veliki vojaški objekt.

Nezaželeni obiskovalci se za prepoved niso zmenili, ampak so široko nasmejani sproščeno pozirali pred kamerami in nazdravljali. Z njimi je v vojašnico vstopil tudi srbski obrambni minister Bratislav Gašić, himno BiH so poslušali sede in tako dodatno pogreli že tako razgreto ozračje.