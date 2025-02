Dodik pričakuje veliko sodbo in Trumpovega odvetnika

V nadaljevanju preberite:

Pred današnjim branjem sklepnih besed v sojenju predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku vodstvo te entitete Bosne in Hercegovine ni skrivalo živčnosti in je napovedalo vrsto skrajnih ukrepov, če bo Dodik obsojen. Obtoženec, ki ne priznava institucij BiH, je napovedal, da bo sprejel le oprostilno sodbo. Če bo obsojen, mu bo prepovedano opravljanje uradne dolžnosti, sledili bodo umik Srbov iz državnih institucij in novi koraki k odcepitvi od BiH.