Dodiku in ekipi grozijo palice namesto korenčkov

Tri desetletja po koncu vojne v Bosni in Hercegovini se vrstijo svarila, da posegi v ozemeljsko celovitost te države ne morejo prispevati k miru v regiji. Zadnji, francosko-nemški predlog za rešitev ustavne krize v BiH bi lahko entiteto Republika Srbska pahnil v popolno izolacijo in jo finančno opustošil, so opozarili analitiki. »To je slaba novica za tuje vlagatelje, tudi za naše prijatelje iz Slovenije,« je za Delo dejal Nenad Vuković, poslanec srbske opozicijske PDP v zgornjem domu parlamenta BiH.