Dolg seznam madžarskih žrtev pegaza

»Svoboda medijev, novinarska svoboda je ena od temeljnih vrednot EU. Če se je to prisluškovanje res dogajalo, je to nesprejemljivo,« je izjavila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Med več kot desetimi državami, ki so z izraelskim programom pegaz vohunile za aktivisti, disidenti, pravniki in novinarji, se je domnevno znašla tudi članica Unije Madžarska. Med okoli 300 domnevnimi madžarskimi žrtvami pegaza je tudi več režimu nenaklonjenih predstavnikov sedme sile.