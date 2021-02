Dolgotrajno iskanje mirovne formule

Jutri bo minilo točno deset let od izbruha protestov proti režimu polkovnika Moamerja Gadafija, ki so se začeli na krilih arabske pomladi, kaj kmalu pa – vključno s posredovanjem zveze Nato v okviru resolucije varnostnega sveta Združenih narodov – prerasli v državljansko vojno. Ta je odnesla Gadafija, razkosala državo in destabilizirala velik del regije. Deset let pozneje se je v Libiji, ki ne more in ne more priti k sebi, po vzpostavitvi začasne skupne vlade vendarle pojavilo vsaj malo upanja, da se bo vojna končala, država pa ne razpadla.