Dominic Raab za svoj padec krivi neubogljive birokrate

Obtožbe o ustrahovanju, ki jih je več nekdanjih sodelavcev podalo proti namestniku britanskega premiera Dominicu Raabu, so dolgo obremenjevale konservativno vlado Rishija Sunaka. Neodvisna preiskava je naposled ugotovila, da so bile vsaj nekatere od njih resnične, zaradi česar je Raab podal svoj odstop in s tem vsaj do določene mere razbremenil premiera. A večkratni minister in eden najvidnejših obrazov vladajoče konservativne stranke ni odšel v tišini.

Namesto tega je nakazal, da je njegov padec posledica prevelike moči državnih uradnikov.

Kako vplivni so ti lahko, je v otoško zavest že pred več desetletji utrnila BBC-jeva humoristična nadaljevanka Da, gospod minister. V njej uradnik, iznajdljivi predstavnik apolitičnega civil servicea, ministru, pod katerim služi, preprečuje uveljavljanje sprememb, vzdržuje status quo oziroma do zadnjega ščiti interese birokracije. Nekaj podobnega, vztraja Raab, naj bi se zgodilo tudi njemu.

Dominic Raab je bil eden ključnih podpornikov Rishija Sunak med kampanjo za voditelja konservativne stranke. Foto: REUTERS/Peter Nicholls

Preiskava je ugotovila, da je večkratni minister, ki mu je premier Sunak lani zaupal vodenje pravosodnega resorja in ga imenoval za svojega namestnika, prekoračil svoje pristojnosti, s tem ko je kritiziral delo več članov državne uprave in se do njih obnašal na ustrahovalen način. Obtožbe segajo v sedanji mandat, nekatere pa so se nanašale tudi na obdobje, ko je bil devetinštiridesetletni politik vodja britanske diplomacije oziroma minister za brexit. Najbolj odmeven del končnega poročila preiskave so opisi primerov Raabovega »nerazumnega in vztrajno agresivnega vedenja« do sodelavca, ki je vsebovalo tudi elemente poniževanja.

»Iskreno mi je žal za kakršen koli nenamerni stres ali užaljenost, ki so jo čutili kateri koli uradniki zaradi tempa, standardov in izzivov, ki sem jih prinesel na ministrstvo za pravosodje,« je Raab zapisal v odstopni izjavi, iz katere pa je bilo razvidno, da se ni strinjal tako z izsledki preiskave, kot z načinom, na katerega je bila ta opravljena.

Kafkovski proces?

Svoj pogled je podrobneje predstavil v mnenjskem tekstu za konservativni Daily Telegraph, v katerem je postopek proti sebi označil za »kafkovskega« – zaradi načina uporabe dokazov in vzporednega sojenja, ki ga je bil deležen v medijih – ter opozoril na njegove dolgoročne posledice.

Raab je med svojo kariero zamenjal vrsto ministrskih položajev. Foto: Henry Nicholls/Reuters

»Ta precedens je navodilo za majhno število uradnikov, da se spravijo nad ministre, ki se robustno pogajajo v imenu države, izvajajo drzne reforme in vztrajajo pri odgovornosti javnih uslužbencev. Če je to zdaj prag za ustrahovanje v vladi, bodo ceno plačali prebivalci te države,« je zapisal Raab.

S temi besedami je prikimal svojim konservativnim kolegom, ki birokrate v Whitehallu vidijo kot eno od ovir na poti do doseganja sprememb. Kot se je v odzivu na razplet preiskave izrazil eden od torijcev, je Raabovo slovo »skalp« za državno upravo.

Rishi Sunak je nakazal, da mu je žal za svojega zaveznika, a tudi, da je bil njegov odstop pravilna odločitev. Premier je takoj poskušal potegniti črto pod celotno sago, in sicer z imenovanjem Oliverja Dowdna za Raabovega naslednika na položaju namestnika. Pri tem se ni uspel izogniti obtožbam iz vrst opozicije, da je razplet zgodbe dokaz njegove šibkosti. Namesto, da bi ga odstavil, je počakal na Raabov odstop, je premieru očital vodja laburistov Keir Starmer.