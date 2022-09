Domoljubje ali človekoljubje, za zapahe ali v vojno

V nadaljevamjnu preberite:

Vojna ni abstrakten pojem ali tabu, kot v Rusiji, vojna je konkretno trpljenje civilistov in vojakov, tudi prisilno mobilizirani so med njimi. Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin izdal ukaz o delni vojaški mobilizaciji in ga je v sredo predstavil javnosti, je tudi v zahodnih medijih završalo, kako so se Rusi vendarle zdramili iz kolektivne apatije; številni so na vrat na nos pobegnili iz države.

Kakor ne manjka pričevanj po družbenih omrežjih, so se mnogi moški sredi delovne srede spraševali, ali so na seznamu 300.000 (od okoli 25 milijonov) rezervistov, kolikor so se jih oblasti odločile vpoklicati, in tudi ženske so se zbale za svoje može, sinove, brate.