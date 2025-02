Donald Trump bi kupil in si lastil Gazo

Donald Trump je včeraj dejal, da je zavezan k ameriškemu »nakupu in lastništvu Gaze« in dodal, da bi lahko dovolil državam na Bližnjem vzhodu, da obnovijo del tega opustošenega palestinskega ozemlja.

»Odločeni smo kupiti Gazo in si jo lastiti. Kar zadeva našo obnovo, bi lahko državam na Bližnjem vzhodu prepustili gradnjo dela ozemlja. Toda zavezani smo, da si jo bomo lastili, jo prevzeli in poskrbeli, da se Hamas ne bo vrnil,« je Trump dejal novinarjem na letalu Air Force One na poti v New Orleans, kjer se je kot prvi aktualni predsednik ZDA udeležil finala lige NFL, t. i. Super Bowla.

Prepričan je, da se Palestinci ne želijo vračati na svoje domove v Gazi. »Ničesar ni, kamor bi se lahko vrnili. To je porušen kraj,« je dejal in dodal, da o vrnitvi razmišljajo le zato, ker »nimajo druge možnosti«, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Ponovil je, da bi ZDA prevzele Kanado

Trump je prav tako pripravljen sprejeti nekatere palestinske begunce v ZDA, vendar bi takšne prošnje obravnavali od primera do primera, poroča tiskovna agencija Reuters. V pogovoru z novinarji je ameriški predsednik ponovil tudi, da bi ZDA lahko prevzele Kanado, navaja britanski BBC.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je Trumpove izjave že obsodilo. Gaze ni mogoče kupiti oziroma je prodati, je sporočil uradnik gibanja in dodal, da je enklava sestavni del okupiranega palestinskega ozemlja. Zagotovil je, da bo ljudstvo preprečilo vsakršne načrte o izselitvi prebivalstva, poroča katarska televizija Al Džazira.

Trump je sicer že v torek napovedal, da bodo ZDA prevzele Gazo, ki da bo po obnovi postala riviera Bližnjega vzhoda, potem ko bodo Palestince izselili v sosednje države, predvsem v Egipt in Jordanijo. Njegov načrt je sprožil ostre odzive mednarodne skupnosti, med drugim so ga odločno zavrnile arabske države, ki vztrajajo pri rešitvi dveh držav.