Donald Trump napoveduje ustanovitev lastnega družbenega omrežja

Nekdanji ameriški predsednik, ki so mu po napadu njegovih privržencev na ameriški kongres 6. januarja letos preprečili dostop do družbenih omrežij, kot sta twitter in facebook, predvidoma načrtuje ustanovitev lastnega družbenega omrežja.Kot je za televizijo Fox News dejal Trumpov svetovalec, naj bi Trumpovo družbeno omrežje morda zagnali v dveh ali treh mesecih, sestanki o tem pa že potekajo. Miller je izrazil prepričanje, da bo to družbeno omrežje pridobilo več deset milijonov uporabnikov.Trumpov twitter profil z uporabniškim imenom @realDonaldTrump je bil ob napadu na Kapitol sprva suspendiran za 12 ur po tem, ko je nekdanji ameriški predsednik napadalce označil za »domoljube«. Za trajni izbris profila so se pri Twitterju odločili, ker je ob koncu suspenzije Trump ponovno kršil pravila z dvema objavama, ki sta glede na njegov vpliv po mnenju urednikov družbenega omrežja spodbujali k nasilju, piše ameriški CNN. Na twitterju, ki je predstavljal njegovo poglavitno platformo za komunikacijo z javnostjo, je imel 88 milijonov sledilcev. Po koncu predsedniškega mandata Trump sicer ostaja vpliven v republikanski stranki , a se sooča z nekaj preiskavami in tožbami. Kazenska preiskava proti njemu med drugim poteka zaradi poskusa vplivanja na državne uradnike Georgie (izidi predsedniških volitev).