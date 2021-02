Donald Trump ni kriv hujskanja k vstaji

Washingtonski nemiri s šestega januarja. Foto Brendan Smialowski Afp

Demokratski tožilci po neuspešni ustavni tožbi odhajajo iz senata.

Foto Win Mcnamee/Afp

Senatni republikanski voditelj Mitch McConnell je ostro obsodil Trumpa, a vseeno glasoval proti ustavni obsodbi. Foto Jonathan Ernst/Reuters

Nekdanji ameriški predsednikni kriv hujskanja k vstaji. Demokratski tožilci so na svojo stran res pridobili sedem republikanskih senatorjev, ogorčenih zaradi vdora Trumpovih privržencev v kongres na dan potrjevanja novega demokratskega predsednika, ne pa sedemnajstih, kolikor bi jih potrebovali za obsodbo.Obramba je Trumpov govor s šestega januarja označila za uresničevanje ustavno zagotovljene svobode govora in demokratske tožilce obtožila izuma lastnih pravnih standardov. Vodilni zagovornikje te imenoval »Raskinova doktrina« po vodilnem tožilcu in predstavniku iz Marylanda. Več citatov, ki so jih predstavili demokrati, je označil za ponaredke, ter spomnil na demokratske poskuse odstranitve Trumpa od njegovega prvega dne v Beli hiši.je pred tem senatorje pozval, naj obsodijo Donalda Trumpa, saj bodo po tem, kar bodo odločili, zapisani v zgodovino. Politik, ki je nedavno zaradi samomora izgubil sina, je opozoril na astrah svojih drugih otrok, kadar se odpravi v kongres, na policiste, ki so se med vdorom bali za svoja življenja. Po jutranjem razburjenju zaradi zahteve tožilcev po zaslišanju prič so se na koncu dogovorili, da bodo izjavozapisali dokaze. Predstavnica države Washington je poročala o jeznem telefonskem pogovoru med Trumpom in republikanskim prvakom v predstavniškem domu, v katerem je zadnji predsednika pozival k jasni obsodbi vdora.​Demokratom se že drugič ni posrečilo obsoditi Trumpa ali, če smo natančni, že tretjič, saj so nedokazane ostale tudi obtožbe njegovega sodelovanja z ruskim spodkopavanjem ameriških volitev iz leta 2016. Prva ustavna tožba se je končala komaj pred letom dni in je sledila Trumpovemu telefonskemu izpraševanju ukrajinskega predsednikao dvomljivem delovanju sina sedanjega predsednika - nekdanjega podpredsednika -a v tej državi.Zaradi šokantnosti dogodkov s šestega januarja pa je mogoče pričakovati nadaljevanje demokratskih poskusov za takšno ali drugačno kaznovanje spornega republikanca. Voditelj nove senatne večinev minulih dneh ni izključeval postopka v skladu s štirinajstim amandmajem k ameriški ustavi, ki tudi omogoča prepoved javnih služb za udeležence vstaje ali uporov. Amandma je bil po ameriški državljanski vojni iz devetnajstega stoletja sprejet za preprečevanje vladnega delovanja pripadnikov sužnjelastniških konfederacijskih držav.Demokratska stranka lani novembra ni dobila le Bele hiše, ki jim jo je odrekal Trump in tudi velika večina njegovih več kot 74 milijonov volivcev, ampak je obdržala večino v predstavniškem domu ter izenačila sile v senatu. Podpredsednicalahko pri pomembnih odločitvah pretehta na demokratsko stran, zato bodo lahko nadaljevali z akcijami proti Trumpu, če se bodo odločili zanje.Na voljo imajo še vedno tudi običajno kriminalno tožbo, kot je opomnil tudi voditelj senatnih republikancev Mitch McConnell. Senator iz Kentuckyja po vdoru v kongres ni skrival svojega ogorčenja nad Trumpom in njegovimi akcijami s šestega januarja, a je proti njegovi ustavni obtožbi glasoval že zato, ker ne verjame, da je ta primerna za nekdanjega politika. Američane pa zdaj seveda zanimajo tudi Trumpovi prihodnji načrti. »To je bila še ena faza največjega lova na čarovnice v zgodovini,« se je končno oglasil tudi Trump, ki je v minulih tednih molčal za javnost.​Po njegovem noben predsednik v zgodovini ZDA ni šel skozi kaj takšnega, preganjanje pa se še kar nadaljuje, »ker naši nasprotniki ne morejo pozabiti skoraj 75 milijonov ljudi, največjega števila kadarkoli za aktualnega predsednika, ki so volili za nas pred komaj nekaj meseci.« Če so njegovi nasprotniki v demokratski stranki in tudi v republikanski upali, da se bo umaknil v politični pokoj, so se najbrž zmotili. Trump je izjavil, da se »naše zgodovinsko, domoljubno in čudovito gibanje« Naredimo Ameriko spet véliko komaj dobro začenja ter da pričakuje nadaljevanja »neverjetnega skupnega potovanja za dosego ameriške veličine«.