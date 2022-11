Dosmrtni zapor za storilce, ki ostajajo na prostosti

Osem let po sestrelitvi letala MH17 družbe Malaysia Airlines je nizozemsko sodišče tri od štirih pripadnikov proruskih separatističnih sil na vzhodu Ukrajine v odsotnosti spoznalo za krive umora 298 potnikov in članov posadke. Ruska državljana Igor Girkin in Sergej Dubinski ter Ukrajinec Leonid Harčenko so bili obsojeni na dosmrtni zapor, toda majhna verjetnost njihovega prijetja oziroma izročitve iz Rusije pomeni, da kazni morda nikoli ne bodo odslužili.

Igor Girkin, Sergej Dubinski in Leonid Harčenko spoznani za krive. Več kot dve tretjini žrtev MH17 so bili nizozemski državljani. Zelenski: Soditi je treba tudi tistim, ki so naročili napad na letalo.

Že vse od objave izsledkov neodvisne preiskave strmoglavljenja letala MH17 je jasno, da je 17. julija 2014 vanj priletela raketa buk, ki je bila izstreljena z območja pod nadzorom proruskih separatistov iz samooklicane ljudske republike Doneck. Preiskava je pokazala, da je bila raketa na območje vzhodne Ukrajine pripeljana iz Rusije in da so pripadniki separatistov raketni sistem po strmoglavljenju letala vrnili ruski vojski.

»Samo najstrožja kazen je primerna kot povračilo za dejanja osumljencev,« je ob razglasitvi sodbe povedal Hendrik Steenhuis, predsedsedujoči sodnik. Foto John Thys/Afp

Te ugotovitve je v sodbi potrdilo tudi nizozemsko sodišče in na njihovi podlagi dokazov Igorja Girkina, Sergeja Dubinskega in Leonida Harčenka spoznalo za krive umora 298 potnikov in članov posadke boeinga 777 malezijskega nacionalnega prevoznika. Dosodilo jim je najvišjo možno zaporno kazen ter plačilo vsaj 16 milijonov evrov odškodnine svojcem žrtev. »Samo najstrožja kazen je primerna kot povračilo za dejanja osumljencev, ki so povzročili toliko trpljenja številnim žrtvam in preživelim sorodnikom,« je ob razglasitvi sodbe povedal Hendrik Steenhuis, predsednik sodniškega senata. Četrtega obtoženca Olega Pulatova, edinega, ki ga je med sojenjem zastopala odvetniška ekipa, je sodišče oprostilo.

Separatisti pod nadzorom Rusije

Tožilstvu je uspelo dokazati, da so Girkin, Dubinski in Harčenko s svojimi dejanji odigrali ključno vlogo pri transportu raketnega sistema na ozemlje vzhodne Ukrajine in njegovi vrnitvi nazaj v Rusijo po sestrelitvi potniškega letala.

Girkin je po poročanju AFP kot nekdanji obrambni minister ljudske republike Doneck in nekdanji polkovnik v vrstah ruske zvezne obveščevalne službe FSB med sojenjem veljal za najvišje profiliranega obtoženca. Dubinski, nekdanji agent ruske obveščevalne službe GRU, je bil po besedah tožilcev eden izmed njegovih namestnikov v vodstveni strukturi proruskih separatistov in skrbel za redne kontakte z Moskvo. Bil je tudi nadrejen Harčenku, ki je bil poveljnik ene od bojnih enot v Donbasu.

Sodišče je v sodbi komentiralo tudi vlogo, ki jo je Rusija v času sestrelitve MH17 igrala na vzhodu Ukrajine. Ruske oblasti so vseskozi zanikale, da so bile neposredno vpletene v dogajanje v Donbasu, toda po oceni sodišča je imela Moskva vse od sredine maja 2014 nadzor nad samooklicano ljudsko republiko Doneck. Rusko zunanje ministrstvo je v odzivu na te ugotovitve sojenje proglasilo za »politično motivirano«.

Sodba kot pomemben mejnik

Razglasitev sodbe so najbolj težko pričakovale družine umrlih. O epilogu je bilo težko govoriti, saj je malo možnosti, da se bodo obsojenci v bližnji prihodnosti znašli za zapahi. Toda odločitev sodnikov so predstavniki svojcev vseeno sprejeli kot pomemben mejnik pri doseganju pravice za potnike in člane posadke MH17.

Ostanki malezijskega letala, ki je bilo 17. julija 2014 sestreljeno nad vzhodno Ukrajino. Foto: Maxim Zmeyev/Reuters

Proces je ponudil tudi vpogled v to, kako zapleteno bo preganjanje odgovornih za zločine, ki so se še posebno v zadnjih devetih mesecih zgodili na ozemlju Ukrajine.

Sojenje so podrobno spremljali v Kijevu, kjer vse od začetka ruske invazije popisujejo grozodejstva, storjena na ukrajinskim prebivalstvom. Predstavniki ukrajinskih oblasti so ponovno zatrdili, da bo vsak vojni zločin, ki so ga zagrešili Rusi, dokumentiran, preiskan in procesiran, ne glede na to, koliko časa bo to vzelo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil odločitev nizozemskih sodnikov, a poudaril, da je potrebno pred sodišče postaviti tudi tiste, ki so naročili napad na letalo, s pojasnilom da »izogibanje kaznovanju vodi do novih zločinov«.