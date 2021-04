Dosmrtni zapor za samomorilski napad

Sodišče v Istanbulu je danes obsodilo štiri moške na dosmrtno zaporno kazen zaradi samomorilskega bombnega napada v Istanbulu leta 2016, v katerem je bilo ubitih 12 nemških turistov.Napad, v katerem je bilo ranjenih še 16 ljudi, se je zgodil januarja 2016 na trgu Sultanahmet pri Modri mošeji in Hagiji Sofiji v starem mestnem jedru Istanbula.Turške oblasti so za napad okrivile skrajno skupino Islamska država, čeprav džihadisti niso nikoli prevzeli odgovornosti zanj, obtoženci pa so zanikali vpletenost.Sodišče je obtožencem, katerih narodnosti niso sporočili, prisodilo dosmrtno zaporno kazen, saj je napad predstavljal poskus nasilnega strmoglavljenja ustavnega reda. Prav tako so dobili po 328 let in štiri mesece zapora zaradi naklepnega umora. Preostalih 18 osumljencev je bilo oproščenih.Leta 2018 je sodišče zaradi vpletenosti v ta napad na dosmrtni zapor obsodilo tri Sirce, vendar je prizivno sodišče sodbo razveljavilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.