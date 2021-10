Draga šola se ne sme ponoviti

V nadaljevanju preberite:

Ranljivosti, ki jih je razkrila pandemija covida-19, so bile za Evropsko unijo draga šola. Zdravstveni ministri so na Brdu pri Kranju – neformalno srečanje je potekalo v hibridni obliki – spet opozorili, da je sedemindvajseterica pri proizvodnji zdravil, medicinskih pripomočkov in tudi cepiv preveč odvisna od tretjih držav ter da se to mora pred naslednjo krizo spremeniti.



»Gotovo se je to najslabše pokazalo med epidemijo, ko nismo imeli lastne proizvodnje in smo bili odvisni od globalnih [dobavnih] verig, posledično številne države niso imele zalog,« je za Delo problem strnil minister za zdravje Janez Poklukar. »To se ne sme več zgoditi.«