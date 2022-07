Draghi pripravljen ostati, terja pa podporo

V nadaljevanju preberite:

Ni čisto jasno, ali so ga poklicali iz Bruslja, iz Washingtona ali Berlina, ali pa je nanj deloval predvsem prošnja 2000 županov, ki so ga pozvali, naj ostane. Premier Mario Draghi, ki je odstopil, ko mu je prejšnji teden odreklo podporo Gibanje 5 zvezd in njenega voditelja Giuseppeja Conteja, je v današnjem govoru v senatu pustil odprta vrata. Pojasnil je, da je pripravljen ostati šef rimske vlade, vendar samo, če se stranke poenotijo in sklenejo nov pakt zaupanja.