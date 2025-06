Dragi Donald, dragi Friedrich

V nadaljevanju preberite:

Kancler Friedrich Merz se bo sredi tedna mudil pri predsedniku Donaldu Trumpu. To bo njegov prvi uradni obisk v ZDA in pričakovanja so velika, a jih zaradi nepredvidljivosti ameriškega predsednika poznavalci skušajo umiriti. Čeprav naj bi bila voditelja redno v stikih preko mobilnih sporočil in si v Berlinu želijo, da bi vzpostavila dober in prijateljski odnos, so odnosi med Nemčijo in ZDA na eni najnižjih ravni v več desetletjih.

Merzeva naloga bo Trumpa prepričati v koristnost zavezništva med Nemčijo in ZDA, kamor sodi tudi končanje carinskih eksperimentov in sodelovanje pri iskanju miru v Ukrajini.