V nadaljevanju preberite:

Nemčija in Ukrajina bosta vzpostavili skupno proizvodnjo raket dolgega dosega. To naj bi bil neke vrste odgvor na pričakovanja Ukrajine, da ji Nemčija dobavi rakete taurus. Kancler Fridrich Merz je v opozicijski vlogi sicer močno podpiral dobavo teh raket ukrajinski vojski. Kakšne rakete bodo proizvajali v Ukrajini s pomočjo nemškega znanja in tehnologije, niso razkrili.