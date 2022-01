Dragi Milan, samo težave si mi zapustil

Februarja bo minilo leto dni od smrti dolgoletnega zagrebškega župana Milana Bandića. Okoliščine njegove smrti še niso pojasnjene. »Marsikaj se govori, tudi to, da je bil v stanovanju, v katerem je tedaj živela njegova dolgoletne sodelavka Natalija Prica,« je za Jutarnji list povedala vdova Vesna Bandić in dodala: »S komerkoli je bil, je pač bil. Nikoli nisem bila ljubosumna. Je pa res, da se je kakih petnajst dni pred smrtjo počutil zelo slabo.«

Bandićevo smrt so spremljale nasprotujoče si informacije o tem, na katerem naslovu je bil v času smrti. Tožilstvo je potrdilo, da so v sodelovanju s policijo začeli preiskavo, kaj se je zgodilo v soboto, 27. februarja, zvečer v enem od stanovanj v elitni zagrebški soseski Vrhovec, kjer je Bandića zadela kap. Dolgoletni zagrebški župan je umrl v bolnišnici. V preiskavi za zdaj ni nič novega.

Ni lahko

V Zagrebu in na Hrvaškem je bila dolgo javna skrivnost, da organi pregona »pletejo mrežo« okoli dolgoletnega župana, ki je v cinično arogantnem slogu odgovarjal, da ga ni strah in da je »tako ali tako nenehno za vse kriv. Tudi takrat, ko pogine golob na osrednjem zagrebškem trgu ali ko zapade preveč snega.« Potem se je zgodila protikorupcijska akcija Agram in Bandić se je znašel v preiskovalnem priporu. Smrt ga je »izbrisala s seznama osumljencev«.

Je pa za seboj pustil težave. Ne le novemu zagrebškemu županu Tomislavu Tomaševiću, ki skoraj vsak teden seznanja javnost z »Bandićevimi okostnjaki, ki padajo iz omar mestne uprave«. Na nekaj težav je opozorila tudi vdova Vesna Bandić v nedavnem pogovoru za hrvaški dnevnik.

»Ni lahko preživeti. Imam Milanovo pokojnino, ki znaša 6000 kun [približno 790 evrov], kar je dovolj za plačilo položnic za naše veliko stanovanje. Svetujejo mi, naj ga prodam in kupim nekaj manjšega, vendar tega ne morem storiti, saj je polovica stanovanja v lasti Milanovega brata Dragana. Če ostanem brez stanovanja na Bužinovi ulici (meri 230 kvadratnih metrov) in vikenda v Samoborju, bom končala na ulici,« je povedala Vesna Bandić in se pošalila, da včasih pomisli, da ji je »dragi« zapustil samo težave.

Marsikaj se govori, tudi to, da je bil Bandić v času smrti v stanovanju sodelavke Natalije Prica. Foto Nikša Stipaničev/Cropix

Zagreb, Samobor, Hercegovina …

Dodala je, da sta ona in hči Ana-Marija nasledili nepremičnine v Zagrebu, Samoborju in Hercegovini. Zdaj naj bi nepremičnine v Hercegovini pripadle vdovi Vesni in hčerki, ki sta bratu Milana Bandića, Draganu, ponudili zamenjavo. »Midve njemu nepremičnine v Hercegovini, on nama polovico zagrebškega stanovanja,« je dodala Vesna Bandić in pripomnila, da Milanov brat temu nasprotuje.

Milan Bandić je v dvajsetletnem županovanju vsekakor zaznamoval Zagreb in Hrvaško nasploh. Bil je populist, ki so ga imeli radi branjevke in upokojenci, estradniki in olimpijski zmagovalci.

Milan in Vesna Bandić se nista prav pogosto pojavila v javnosti. To se je zgodilo le na dobro izbranih kulturnih prireditvah (največ dvakrat na leto) ali na volitvah. O njunem zakonu se ni vedelo skoraj nič, le to, da je Vesna Zagrebčanka, da sta se spoznala na nekem plesu, pa tudi, kot je sama priznala, da »nikoli niso bili skupaj na poletnih počitnicah«. O domnevnih milijonih na skritih tajnih računih vdova danes ne ve nič.