Drevi prvo televizijsko soočenje treh kanclerskih kandidatov

SPD krepi priljubljenost stranke

Glede na anketo YouGov je SPD priljubljenost poskočila za osem odstotnih točk in bi jo volilo 24 odstotkov vprašanih. FOTO: Tobias Schwarz/Afp

Največji poraženec anket je Laschet

Zeleni uživajo 16-odstotno podporo. FOTO: Tobias Schwarz/Afp

V Nemčiji bo danes potekalo prvo televizijsko soočenje treh kanclerskih kandidatov - krščanskega demokrata, socialdemokratain kandidatke ZelenihTelevizija RTL bo danes gostila soočenje kandidatov, ki želijo na čelu nemške vlade naslediti kanclerko. Ta se po 16 letih poslavlja iz politike. Do volitev 26. septembra bo sicer sledilo še več soočenj na drugih televizijah.Trojica že tedne skuša okrepiti javnomnenjsko podporo in prepričati čim več volivcev, da bi jih podprli na volitvah. Medtem ko sta Lascheta in Baerbockovo v zadnjih tednih in mesecih zaznamovala škandala glede neprimernega obnašanja in sporne biografije, Scholzu uspeva postopoma krepiti ne le svojo ampak tudi priljubljenost stranke.SPD je glede na več nedavnih javnomnenjskih anket že prehitela CDU. Glede na anketo YouGov je SPD priljubljenost poskočila za osem odstotnih točk in bi jo volilo 24 odstotkov vprašanih. Medtem je unija CDU/CSU izgubila šest odstotnih točk in padla na 22 odstotkov podpore. Prvič po 15 letih je SPD bolj priljubljena od unije tudi v anketi inštituta Forsa.Zeleni glede na anketo YouGov uživajo 16-odstotno podporo, liberalci pa 13-odstotno. Vstop v parlament bi uspel še skrajni Alternativi za Nemčijo (AfD) z 11 odstotki podpore in Levici z osmimi odstotki podpore.Največji poraženec nedavnih anket je kanclerski kandidat Laschet. Glede na anketo Forse je od zadnje meritve priljubljenosti v juniju izgubil 11 točk in ima sedaj le še 29 točk podpore. S tem je padel s šestega na 11. mesto med politiki. Priljubljenost je padla tudi Baerbockovi, ki je izgubila sedem točk in je sedaj na petem mestu.Priljubljenost pa narašča Scholzu, ki je pridobil sedem točk in jih ima skupaj 51. S tem se je zavihtel na tretje mesto za kanclerko Angelo Merkel in vodjo bavarske CSU, ki je bil sicer v tekmi za kanclerskega kandidata unije.