Prelaganje drugega odmerka razdvaja Evropo

V nadaljevanju preberite:

Članice Evropske unije se do zdaj niso odločale za zakasnitev cepljenja z drugim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu, ampak upoštevajo navodila proizvajalcev in Evropske agencije za zdravila (Ema). Toda pomanjkanje cepiv in strahovi pred pojavom tretjega vala okužb utegnejo spodbuditi razmislek o sedanji strategiji.