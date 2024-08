Vprašanje Nata na Daljnem vzhodu je v jedru vsega

V nadaljevanju preberite:

Tri odgovornosti so pred velesilama, od katerih je odvisna usoda sveta, je kitajski predsednik Xi Jinping v četrtek dejal ameriškemu svetovalcu za nacionalno varnost Jaku Sullivanu. Odgovornost do zgodovine, do naroda in do sveta, je Xi Jinping sporočil bodočemu predsedniku ali predsednici ZDA in poudaril, da je »Kitajska pripravljena biti partnerica in prijateljica Amerike«.