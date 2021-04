Državljani imajo besedo o smereh razvoja

Kot je v eni od razprav napovedala Hrvatica Dubravka Šuica, ki v evropski komisiji vodi resor za demokracijo in demografijo, bodo po opravljenem delu konference vključili njene ugotovitve v oblikovanje prihodnjih politik. FOTO: Yves Herman/Reuters

V bruseljskih strukturah radi pripišejo posameznim projektom zgodovinsko vlogo. Neredko ob njihovem koncu takšne razsež­nosti niso več opazne. Tudi konferenca o prihodnosti Evrope se utegne ujeti v enako past.Ko bodoiz evropskega parlamenta, portugalska državna sekretarka za evropske zadevev imenu predsedstva sveta EU in pristojna podpredsednica evropske komisijejutri predstavili novo digitalno platformo konference o prihodnosti Evrope, gotovo ne bo manjkalo vznesenih besed. Platforma naj bi bila osrednje vozlišče za prispevke državljanov. Ideja konference temelji na predlogih francoskega predsednika, ko je na začetku mandata postavljal ambiciozne načrte za temeljito preobrazbo EU.Zagon konference je nato v svoje načrte vključila predsednica evropske komisije. Delovati bi morala začeti že na dan Evrope 9. maja lani med hrvaškim predsedstvom, a je pandemija covida-19 Bruslju prekrižala načrte. Veliki dogodek je tako načrtovan z enoletno zamudo, uradni začetek konference bo 9. maja v Strasbourgu. Dogodek bo predvidoma hibriden, saj bo potekal tako s fizično kot virtualno navzočnostjo.Na sami platformi naj bi državljani skladno s pozivom »Prihodnost je v vaših rokah, naj se vaš glas sliši« objavljali svoje prispevke, ideje in pred­loge o evropskih temah. To naj bi pozneje vključili v panele državljanov ali razprave celotne konference. Trajala naj bi do prihodnje pomladi. Kot je v eni od razprav napovedala Hrvatica Dubravka Šuica, ki v evropski komisiji vodi resor za demokracijo in demografijo, bodo po opravljenem delu konference vključili njene ugotovitve v oblikovanje prihodnjih politik.Vsak udeleženec razprave se bo moral zavezati k spoštovanju evropskih vrednot in načel. Moderatorji naj bi preprečevali zlorabo platforme za širjenje sovražnega govora in dezinformacije, je v evropskem parlamentu pojas­njevala Šuica. Eno od tveganj namreč je, da bodo spletno razpravo izrabili protievropski politiki in populisti. Poleg tega bodo preprečevali dejavnosti spletnih »trolov« na platformi.Ko bodo spomladi 2022 naredili bilanco konference, bodo poskušali razbrati, kaj želijo državljani in kako bi se tega lotili. Pričakovati je, da bo imel v končnici glavno besedo idejni oče projekta, francoski predsednik Macron. To bo čas tako francoskega predsedovanja svetu EU kot kampanje za predsedniške volitve. Evropski parlamentarci želijo, da bi na podlagi konference naredili kakšne institucionalne premike. Ti bi okrepili vlogo evropskega parlamenta, nadnacio­nalne liste na volitvah in uradno vpeljavo sistema vodilnih kandidatov. Med državami članicami takega navdušenja ni.Tudi med slovenskim predsedovanjemNajvečji del konference bo potekal med slovenskim predsedovanjem svetu EU v drugi polovici leta. Slovenija napoveduje, da se bo letošnji blejski strateški forum na začetku septembra, s pričakovano udeležbo nekaterih visokih gostov iz EU, veliko ukvarjal z vprašanjem prihodnosti Evrope. Eden od slovenskih ciljev je vključiti v razpravo evropsko prihodnost Zahodnega Balkana.