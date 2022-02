Državna tožilka Georgie zaradi Trumpovih groženj prosila za zaščito FBI

Državna tožilka iz Atlante v Georgii, ki preiskuje Donalda Trumpa zaradi poskusa spreminjanja izida predsedniških volitev novembra 2020, je zaradi napadalnih izjav nekdanjega predsednika ZDA zaprosila za varnostno pomoč zvezne policije FBI. Trump je tožilce med drugim razglasil za rasiste.

»Če bodo ti radikalni, zlobni in rasistični tožilci naredil kaj narobe ali nezakonitega, potem upam, da bomo imeli v tej državi največji protest, kar smo ga imeli v Washingtonu, New Yorku, Atlanti in drugje. Naša država in volitve so pokvarjene,« je dejal v soboto svojim privržencem na zborovanju v teksaškem Houstonu.

Trump je poskušal po presenetljivem, čeprav tesnem porazu v Georgii vplivati na republikanske države uradnike, da mu najdejo dovolj glasov za zmago. Tožilka okrožja Fulton Fani Willis ugotavlja, ali je s tem kršil državne zakone. V nedeljo je pisala uradu FBI v Atlanti in zaprosila za varnostno oceno poslopja, v katerem dela tožilstvo, pomoč pri obveščanju in zvezne agente za varovanje.

Trump je na istem zborovanju tudi napovedal možnost pomilostitve udeležencev napada na zvezni kongres 6. januarja lani, če bo ponovno izvoljen za predsednika ZDA. Njegovi privrženci so poskušali preprečiti formalno potrditev zmage demokrata Joeja Bidna po tem, ko jih je prepričal, da je volitve izgubil s prevaro, vendar mu je ni uspelo dokazati.