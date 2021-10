Državni oglasi za politično agitacijo

V nadaljevanju preberite:

Škandal, ki je izbruhnil v severni sosedi, bi lahko spet odnesel zvezno vlado. Zaradi preiskave domneve, da je moštvo kanclerja in voditelja vladajoče ljudske stranke Sebastiana Kurza iz državne blagajne »podkupovalo« medije, ki so mu pomagali do oblasti, je opozicija zahtevala odstop premiera, o sposobnosti opravljanja njegove službe pa so javno podvomili tudi koalicijski partnerji Zeleni.