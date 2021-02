Poskus državnega udara, ki je konsolidiral špansko demokracijo

V nadaljevanju preberite:

Nekateri datumi so le nepomemben premik koledarja, drugi spremenijo tok zgodovine. V Španiji med zadnje nedvomno spada 23. februar, ko je pred natanko 40 leti frakcija reakcionarnih gorečnežev poskusila preobrniti smer tranzicije in restavrirati avtoritarni režim. A načrti pučistov se se izjalovili in dosegli nasproten učinek; propadli državni udar je konsolidiral mlado demokracijo – predvsem po zaslugi monarhije, ki jo danes mnogi preizprašujejo.